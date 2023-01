A San Siro di nuovo col "fantastico" Massa: con lui l'1-2 in casa dell'Inter

Davide Massa, domenica alle 20.45, arbitrerà per la 25esima volta la Roma in carriera. L'ultima volta è stata proprio a San Siro, contro l'Inter, nella vittoria per 2-1 dei giallorossi messa a segno lo scorso ottobre. Nella scorsa stagione, invece, erano stati 3 i precedenti: lo 0-0 col Napoli all'Olimpico, poi il 3-4 incassato con la Juventus sempre in casa, al termine del quale Mourinho si congratulò così a favore di telecamere: "Massa ha fatto un lavoro fantastico". E infine l'1-0 sull'Atalanta, sempre in casa. Mai, finora, il fischietto di Imperia ha diretto una gara tra Roma e Milan.

Nel complesso, il bilancio con i giallorossi è di 11 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 16, invece, gli incontri del Milan diretti in carriera: 6-6-4 lo score di vittorie, pari e ko. Ultimo precedente il successo per 2-1 in casa del Verona a metà ottobre. Negli altri 3 match più recenti, tutti a San Siro, il Milan non ha mai vinto: sconfitta col Napoli la scorsa stagione, pari con Cagliari e Udinese due anni fa.

LR24