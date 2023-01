FOTO - Trigoria, seduta mattutina post Bologna: in campo anche Belotti, Solbakken e Karsdorp

All'indomani della vittoria all'Olimpico contro il Bologna - 1-0 firmato da Pellegrini su calcio di rigore -, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della trasferta di campionato in casa del Milan, in programma domenica sera. Questa mattina anche Karsdorp, Solbakken e Belotti, non convocati contro il Bologna, hanno lavorato con i giocatori che ieri non hanno giocato o sono subentrati. Gli scatti della seduta mattutina: