SALISBURGO-ROMA: info biglietti. Prima fase di vendita al via il 10 gennaio alle 12

A febbraio la Roma tornerà in campo anche in Europa League: è in programma il 16 febbraio l'andata dei playoff della competizione contro il Salisburgo. Tramite un comunicato ufficiale il club giallorosso comunica le modalità di vendita dei biglietti:

Parte alle 12 di martedì 10 gennaio la prima fase di vendita per assicurarsi il biglietto per Salisburgo-Roma.

La gara è in programma il 16 febbraio alle 18.45, vale l’andata del playoff di Europa League.

La procedura online – che terminerà alle 18 di martedì 17 gennaio 2023 – prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto ad ottenere il biglietto valido per lo “Stadion Salzburg”.

In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un titolo di accesso per transazione (al costo di 25 euro).

Il tagliando stampato sarà ritirabile esclusivamente nei giorni 25-26-27 gennaio 2023 presso il Box Office Stadio Olimpico in Viale delle Olimpiadi 61.