219,3 milioni di perdite per la Roma: è il bilancio peggiore della sua storia. Auberge Resorts Collection nuovo main global partner. Accordo con Aouar

Nel giorno in cui la Roma ha ufficializzato una nuovo accordo commerciale con Auberge Resorts Collection, che sarà il nuovo main global partner e anche back sponsor, emergono dati preoccupanti sull'ultimo bilancio del club. Come emerge dalla documentazione contabile consultata da Sport&Business, la società giallorossa ha registrato una perdita consolidata di 219,3 milioni nella scorsa stagione, la più alta di sempre. Capitolo mercato: c'è l'accordo con Aouar, mentre per l'attacco piace Ayoze Perez.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

FOTO – TRIGORIA: SEDUTA MATTUTINA A DUE GIORNI DAL BOLOGNA. MAJCHRZAK CONTINUA AD ALLENARSI CON LA PRIMA SQUADRA

BOLOGNA, THIAGO MOTTA: “MOURINHO È SEMPRE STATO SPECIALE PER ME. LA ROMA HA TANTISSIMI GIOCATORI DI QUALITÀ”

AUBERGE RESORTS COLLECTION NUOVO MAIN GLOBAL PARTNER DELL’AS ROMA: SARÀ ANCHE BACK SPONSOR (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO RAGGIUNTO CON AOUAR, IL FRANCESE È L’ALTERNATIVA A FRATTESI

MOURINHO: PER RIASCOLTARE IL MISTER BISOGNERÀ ASPETTARE ALMENO FINO ALL’11 GENNAIO

ROMA-BOLOGNA: ARBITRA SANTORO. PRIMA VOLTA CON I GIALLOROSSI. CHIFFI AL VAR

L’ULTIMO BILANCIO DELLA ROMA È IL PEGGIORE DELLA SUA STORIA: PERDITA DI 219,3 MILIONI. ESSENZIALE L’APPORTO DEI FRIEDKIN

AUBERGE RESORTS COLLECTION: ARRIVA IL PRIMO ‘AUTO-SPONSOR’ DI CASA FRIEDKIN

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PIACE AYOZE PEREZ. SUL GIOCATORE ANCHE IL BETIS

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24