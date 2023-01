Auberge Resorts Collection: arriva il primo 'auto-sponsor' di casa Friedkin

LAROMA24.IT (VALERIO ALBERTINI) - Auberge Resorts Collection è il nuovo main global partner dell'AS Roma e sarà anche back sponsor del club giallorosso. Il brand, presieduto da Dan Friedkin proprio come i capitolini, è una delle società alberghiere di lusso più apprezzate al mondo per design architettonico, cura dei dettagli, raffinate scelte culinarie e un servizio altamente personalizzato e autentico. L'annuncio della partnership con la Roma si colloca in un momento in cui Auberge Resorts Collection è focalizzata su un'espansione in Europa, per aumentare il numero dei suoi boutique hotel e resort nel mondo, che al momento ammontano a 25, mentre ben dieci sono in fase di costruzione.

In questa direzione, nel 2024 una delle collezioni più uniche ed esigenti nel settore degli hotel di lusso accoglierà il prestigioso Collegio alla Querce, a Firenze. Come tutte le residenze Auberge Resorts Collection, anche l’iconica destinazione di epoca rinascimentale offrirà una esperienza di viaggio di lusso intima e unica. Il resort si estenderà tra giardini incontaminati in una posizione mozzafiato, ma riservata, sul lato nord del centro storico di Firenze, patrimonio mondiale dell’UNESCO. "Siamo estremamente entusiasti di espandere la nostra presenza in Europa con l'aggiunta di Firenze e del Collegio alla Querce", aveva affermato Dan Friedkin al momento dell'annuncio del nuovo hotel. “La nostra capacità unica di elevare e preservare le proprietà storiche si tradurrà in una nuova destinazione dinamica per una ricca cultura, una cucina eccezionale, arte, design ed esperienze impareggiabili in una città di fama internazionale”, ha infine aggiunto.

Il Collegio alla Querce comprenderà tre edifici adiacenti del XVI secolo, tra cui una cappella e un teatro originali. Circondato da imponenti querce, vanterà ampi prati e cinque livelli di giardini barocchi terrazzati. I suoi spazi infonderanno l'antico amore italiano per la geometria nell'architettura, con interni che combineranno l'arte dell'Alto Rinascimento e il moderno design italiano. L'hotel disporrà di 82 camere, di cui 61 guest rooms, 20 suite e una suite esclusiva di 2.250 piedi quadrati. I servizi includeranno una piscina all'aperto, una sala dedicata alla degustazione di vini, un centro benessere, un centro fitness, una galleria d'arte e una boutique curata. L'offerta gastronomica comprenderà un ristorante, una sala giardino con vetrate incastonata tra gli ulivi per i pasti diurni, un sofisticato bar e cigar lounge situato nell'ex ufficio di ammissione accademica e un bar a bordo piscina all'aperto. La struttura vanterà anche un'enoteca in loco che offrirà degustazioni dei migliori vini d'Italia.

L'opportunità di soggiornare tra le colline toscane, nelle vicinanze di una delle città più importanti d'Europa, arricchirà ulteriormente uno spettacolare portfolio europeo che comprende già il meraviglioso Grace Hotel di Santorini, recentemente nominato hotel numero uno in Grecia e numero due al mondo da Travel + Leisure. Le sue lussuose camere, suite e ville, che vanno dai 50 ai 400 metri quadrati, abbracciano la raffinatezza sensuale e lo splendore del mare dell'isola greca. Tutte sono dotate di ampi spazi interni ed esterni con piscine riscaldate che si aprono su ampie vedute dell'emblematica Caldera di Santorini, mentre i sapori greci e mediterranei vengono rinnovati grazie al genio culinario dello chef premiato Michelin Lefteris Lazarou.

Firenze e Santorini non saranno però le uniche città europee a ospitare un hotel targato Auberge Resorts Collection, poiché a breve sarà svelata anche un’attesissima nuova struttura nel Vecchio Continente.