MATTIOLI: "Alla Roma manca un Pizarro" - FELICI: "Se Mourinho non è riuscito a motivare i giocatori, chi può farlo?"

Tra l'apertura del mercato e la sempre più vicina ripartenza del campionato mercoledì contro il Bologna, lungo le frequenze radiofoniche romane c'è spazio anche per un focus specifico su un reparto, il centrocampo. "Un Pizarro o un Pirlo è quel che manca alla Roma", commenta Mario Mattioli. Secondo Andrea Corallo, la soluzione potrebbe invece essere in casa: "Tahirovic potrebbe giocare titolare col Bologna per dare un po' più di dinamismo in mezzo".

Antonio Felici, infine, si lascia andare a una considerazione su José Mourinho: "Se non è riuscito a motivarli lui, questi giocatori, chi può farlo?", si chiede.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se in attacco Mourinho deve affidarsi a Zaniolo, vuol dire che qualcosa non va. In mediana si soffre tanto e si concedono troppe occasioni agli altri. Non è il momento di fare esperimenti con i giovani. Credo che Solbakken nel giro di una settimana, al massimo dieci giorni riuscirà a trovare il suo spazio nella Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le difficoltà della Roma di quest'anno stanno nel gioco, non nei numeri di schieramento. Servono movimenti diversi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me Bove è un giocatore forte. E visti i precedenti con Salah, De Bruyne e Lukaku, non mi preoccuperei fossi in lui per esser stato scartato da Mourinho... (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo e temo che Mourinho rispetterà il suo accordo fino a giugno e poi basta. Messaggi ne stanno arrivando molti ma di là evidentemente non ci sono risposte… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Si può discutere del gioco e di altre cose ma Mourinho è il più grande motivatore che ci sia. Se non è riuscito a motivarli lui, questi giocatori, chi può farlo? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)