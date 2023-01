ROMA-BOLOGNA: arbitra Santoro. Prima volta con i giallorossi. Chiffi al Var

Sarà Alberto Santoro il direttore di gara della sfida tra Roma e Bologna in programma mercoledì alle 16:30 allo Stadio Olimpico. Al Var ci sarà Chiffi con Longo Avar, mentre gli assistenti saranno Galetto e Mondin. Il IV Uomo sarà Marcenaro. Il fischietto della sezione di Messina dirigerà per la prima volta in carriera i giallorossi. Sono 6, invece, i precedenti con Chiffi al Var, uno in questa stagione, la vittoria di Empoli.

Sono due i precedenti con il Bologna, entrambi contro l'Udinese: l’1-1 a Udine dell’8 maggio 2021 e il 2-2 al Dall'Ara del 24 aprile 2022.

SALERNITANA – MILAN h. 12.30

FOURNEAU

DEL GIOVANE – DE MEO

IV: PEZZUTO

VAR: MARIANI

AVAR: MANGANIELLO

SASSUOLO – SAMPDORIA h. 12.30

MARESCA

DEI GIUDICI – MARGANI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – ATALANTA h. 14.30

GIUA

ALASSIO – SCARPA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

TORINO – H. VERONA h. 14.30

DIONISI

IMPERIALE – PAGNOTTA

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA

LECCE – LAZIO h. 16.30

MARINELLI

PERROTTI – GARZELLI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

ROMA – BOLOGNA h. 16.30

SANTORO

GALETTO – MONDIN

IV: MARCENARO

VAR: CHIFFI

AVAR: LONGO S.

CREMONESE – JUVENTUS h. 18.30

AYROLDI

DI VUOLO – LOMBARDO

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

FIORENTINA – MONZA h. 18.30

FELICIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: PAIRETTO

VAR: MASSA

AVAR: GHERSINI

INTER – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: AURELIANO

UDINESE – EMPOLI h. 20.45

SERRA

ROCCA – SACCENTI

IV: RAPUANO

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

