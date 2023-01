Mourinho: per riascoltare il mister bisognerà aspettare almeno fino all'11 gennaio

I tifosi giallorossi dovranno aspettare almeno l'11 gennaio per riascoltare il tecnico della Roma, José Mourinho. È stata confermata, infatti, l'assenza dello Special One in conferenza stampa sia domani, alla vigilia di Roma-Bologna, sia sabato, in vista della sfida in casa del Milan, in programma domenica 8 gennaio alle ore 20:45. Essendo squalificato per entrambi i match, il portoghese non potrà rilasciare dichiarazioni nemmeno durante il post partita. Mourinho dovrebbe dunque tornare a parlare alla vigilia dell'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa, che si disputerà giovedì 12 gennaio alle ore 21.

LR24