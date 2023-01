FOTO - Trigoria: seduta mattutina a due giorni dal Bologna. Majchrzak continua ad allenarsi con la prima squadra

La Roma continua ad allenarsi in vista del match contro il Bologna, il primo dopo la lunga sosta per il Mondiale, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30. I giallorossi hanno svolto una seduta mattutina agli ordini di José Mourinho. Volti sorridenti ma concentrati a Trigoria, tra i quali continua a essere presente anche quello di Jordan Majchrzak, attaccante classe 2004 della Primavera, che lo Special One sta facendo allenare con i grandi ormai da qualche giorno.