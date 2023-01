Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Ayoze Perez. Sull'attaccante anche il Betis

Nonostante l'arrivo dello svincolato Solbakken, la Roma continua a monitorare il mercato degli attaccanti. Come scrivono dalla Spagna nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Ayoze Perez, attaccante spagnolo del Leicester classe 1993 in scadeza il prossimo 30 giugno. Il giocatore piace anche al Betis Siviglia, e la volontà dell'ex Newcastle di tornare in patria potrebbe essere decisiva nella trattativa. La punta piace molto al tecnico Pellegrini che lo voleva già ai tempi del West Ham, ma per affondare il colpo già a gennaio il Betis dovrà prima cedere l'attaccante Loren.

Nelle scorse settimana anche alcuni club francesi oltre che il Siviglia avevano mostrato il proprio interesse, ma la difficile situazione economica del club andaluso ha fatto sfumare l'operazione.

