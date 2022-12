Roma, Wijnaldum torna ad allenarsi in campo con il pallone. Il 19 dicembre alle 20 amichevole contro il Casa Pia

Le vacanze dei calciatori della Roma stanno per terminare, infatti José Mourinho ha fissato la ripresa degli allenamenti il 12 dicembre. Per farsi trovare al meglio, anche Georginio Wijnaldum sta lavorando tutti i giorni e oggi ha svolto alcuni esercizi in campo con il pallone, eseguendo anche alcuni tiri in porta.

Ufficializzata anche la seconda amichevole che i giallorossi disputeranno nel ritiro in Portogallo: il 19 dicembre alle ore 20 la Roma affronterà il Casa Pia.

Paulo Dybala invece non riesce a trovare spazio nella sua Argentina e contro l'Olanda, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, partirà nuovamente in panchina.

