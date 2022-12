AS Roma: il 19 dicembre alle 20 test con il Casa Pia in Portogallo (COMUNICATO)

La Roma tornerà in Portogallo per prepararsi alla ripresa del campionato - primo appuntamento del 2023 contro il Bologna il 4 gennaio - e resterà in Algarve dal 15 al 22 dicembre. Dopo aver annunciato il primo test con il Cadice in programma il 16 dicembre, il club giallorosso comunica che la squadra disputerà la seconda amichevole in Portogallo contro il Casa Pia il 19. Il comunicato della Roma:

Dopo aver annunciato la prima amichevole in Algarve contro il Cadice il 16, la Roma sosterrà un secondo test il 19 dicembre contro il Casa Pia.

La partita verrà disputata allo stadio Municipal di Albufeira, con calcio d’inizio alle 19 locali (le 20 italiane). Il Casa Pia è una squadra di Primeira Liga – massima serie portoghese – attualmente quinta in classifica.

La squadra guidata da José Mourinho lavorerà nel sud del Portogallo dal 15 al 22 dicembre.

(asroma.com)

