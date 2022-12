FOTO - Lavoro a Dubai anche per Pellegrini, Spinazzola e Mancini

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Roma prima della ripresa dei lavori a Trigoria e della partenza per il Portogallo, dove i giallorossi resteranno dal 15 al 22 dicembre. Nel frattempo Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, insieme con le famiglie a Dubai, continuano ad allenarsi prima del ritorno a Roma, come mostra su Instagram l'imprenditore Jordi Durante. Il primo appuntamento del 2023 per la formazione di Mourinho sarĂ contro il Bologna il 4 gennaio.