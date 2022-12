FOTO e VIDEO - Obiettivo recupero: l'allenamento di Wijnaldum in campo col pallone

Prosegue il programma di recupero di Gini Wijnaldum dopo l'infortunio subìto in estate: il centrocampista giallorosso, che quasi quotidianamente mostra i suoi progressi sui social, ha aumentato i carichi di lavoro e si allena a Dubai in campo con il pallone e sui tiri in porta. Lo documenta lo stesso olandese su Instagram condividendo una serie di scatti che lo ritraggano mentre lavora sul campo in compagnia di Rajiv van La Parra, giocatore attualmente svincolato e, tra l'altro, fratello di Wijnaldum da parte del padre.

Anche Rajiv van La Parra mostra i dettagli dell'allenamento con Wijnaldum: