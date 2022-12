CIARDI: "Poco plausibile che Mourinho cambi modulo ora" - BALZANI: "Siamo sicuri che l'allenatore resti? Io no..."

Tra mercato, caso Karsdorp e la possibilità di vedere modifiche tattiche allo schieramento finora usato da Mourinho. "Karsdorp? La cosa più logica è reintegrarlo anche perché non è un calciatore che ha mercato", dice Roberto Pruzzo. "Mi sembra poco plausibile che Mourinho cambi modulo ora che ritroverà Wijnaldum, Dybala e Pellegrini", aggiunge Augusto Ciardi.

"Siamo sicuri che Mourinho resti? Io no. Cosa offre la Roma? Poco, se non nulla", conclude Francesco Balzani.

Karsdorp? La cosa più logica è reintegrarlo anche perché non è un calciatore che ha mercato. Come penso io, dato il momento di mercato, sarebbe utile riportarlo dentro come se nulla fosse successo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non so quello che ha fatto Karsdorp nello spogliatoio. Questo ragazzo ha preso molti insulti ed ora dovrebbe chiedere anche scusa. I calciatori hanno molti diritti e questo lo sanno tutti anche i procuratori (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo sia un caso che Smalling abbia trovato stabilità fisica anche nel passaggio a 3, dovendo fare meno metri rispetto ad una difesa a 4 (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Siamo sicuri che Mourinho resti? Io no. Cosa offre la Roma? Poco, se non nulla. Se tiri fuori i soldi può succedere qualcosa a gennaio ma non credo, quindi i nomi saranno Odriozola o simili. Per giugno può cambiare qualcosa se arriva un nuovo direttore sportivo o viene fatto fare il mercato direttamente a Mourinho. Senza soldi, senza idee, ti resta solo la speranza che l'allenatore faccia una telefonata (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi sembra poco plausibile che Mourinho cambi modulo ora che ritroverà Wijnaldum, Dybala e Pellegrini che facevano parte di quella Roma vista contro il Tottenham in amichevole, che per l'allenatore resta il riferimento (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)