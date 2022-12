Roma-Karsdorp, sul tavolo tre ipotesi per una soluzione

In tre giorni può cambiare tutto. Ma può anche rimanere la stessa situazione di stallo. Dipende tutto dai protagonisti. O meglio, dal protagonista, Rick Karsdorp. (...) La prima possibilità è che si presenti, si scusi, chiarisca con Mourinho e si stabilisca una sorta di tregua armata. Il giocatore non viene messo fuori rosa, si allena, Mourinho decide se e quando farlo giocare. (...) Al momento resta quella più probabile: Karsdorp torna a Trigoria, paga la multa ma si allena con i giocatori che non fanno più parte del progetto. (...) Per Rick, invece, sarebbe forse più semplice forzare la mano per andare in prestito. (...) Stando a quanto filtra dall’entourage del ragazzo, non si verificherà, ma c‘è anche la possibilità che Karsdorp decida di non presentarsi lunedì arrivando allo strappo definitivo. La Roma lo multerebbe di nuovo e a quel punto trovare qualsiasi margine per ricucire sarebbe impossibile.

(corsport)