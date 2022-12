Roma, domani mattina la ripresa degli allenamenti. Il Napoli mette gli occhi su Zaniolo. La Femminile perde 4-2 contro la Juventus

Terminano le vacanze dei calciatori giallorossi che domani mattina si ritroveranno al Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti.

Sul fronte calciomercato il Napoli ha messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, pronti 30 milioni per lui. Sfuma invece la pista Doig che vuole restare all'Hellas Verona. La Roma intanto valuta il 2002 Breithaupt del Karlsruhe, schierabile anche in difesa.

Brutta sconfitta per la Roma Femminile di Spugna che viene sconfitta al Tre Fontane dalla Juventus per 4-2. Le bianconere si portano a -3 dalla vetta della classifica.

