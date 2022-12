Bove in uscita. A centrocampo il sogno rimane Frattesi

IL ROMANISTA (M. CIRULLI) - (...) Edoardo Bove in questa stagione ha giocato solo alcuni spezzoni in campionato (il più alto minutaggio è stato di 17 minuti contro il Sassuolo), di più in Europa League (43 minuti in Serie A rispetto ai 73 in coppa) , ma, nelle ultime uscite Mourinho gli ha preferito Benjamin Tahirovic. Lo svedese sembra aver preso il posto del classe 2002 nelle gerarchie dello Special One, tanto da convincere il centrocampista nato a Roma a cercare una nuova sistemazione. Il Lecce è la squadra che per più tempo ha corteggiato il calciatore, con Bove che è sempre più deciso a dire sì. La Roma e il Lecce dovranno quindi trovare un punto di incontro, ragionando su un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma. (...) L'eventuale cessione di Bove non costringerebbe i giallorossi a cercare un sostituto. (...) Nonosatnte numericamente il centrocampo sia completo, Pinto continua la ricerca per migliorare la squadra. Il sogno, non è un segreto, è Davide Frattesi. Il General Manager della Roma non ha mai nascosto la sua preferenza per il calciatore del Sassuolo, ma i neroverdi non sono disposti ad abbassare la richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del romano. (...) I discorsi su Frattesi dovranno quindi essere rimandati al prossimo giugno, durante la sessione estiva. Il sogno di Pinto di averlo già a gennaio dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio miracolo di Natale, riuscendo a incassare la cifra richiesta dai neroverdi con le cessioni di esuberi come Kluivert, Shomurodov, Carles Perez, Reynolds e Karsdorp.