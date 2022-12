Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS: le formazioni ufficiali. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il temibile Wolfsburg per 4-2, la Roma Femminile torna in campo e lo fa contro la Juventus nel big match assoluto del campionato. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà affrontarsi la prima e la terza della classe: le ragazze di Alessandro Spugna sono in vetta a quota 30 punti, a +5 dalla Fiorentina (che ha una partita in più) e a +6 proprio dalle bianconere. Il calcio d'inizio è fissato per le 14:30 allo Stadio Tre Fontane. L'ultima volta che Roma e Juventus si affrontarono fu in occasione della finale di Supercoppa Italiana, vinta dalle giallorosse ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei 120 minuti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Kollmats, Kramzar, Cinotti, Landstrom, Ohrstrom, Glionna, Lazaro, Ciccotti, Haug.

All.: Spugna.

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Grosso, Pedersen; Cantore, Gunnarsdottir, Beerensteyn; Girelli.

A disp.: Aprile, Cernoia, Duljan, Lundorf Skovsen, Zamanian, Rosucci, Bonfantini, Bonansea, Rosucci.

All.: Montemurro.

Arbitro: Maggio Assistenti: Sicurello e Consonni. IV Uomo: Brno Tierno

PREPARTITA

13:59 - Al via il riscaldamento delle giallorosse.

13:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

13:05 - La formazione ufficiale della Juventus.





12:50 - La Roma è già arrivata allo Stadio Tre Fontane per effettuare la consueta ricognizione prima dell'inizio del match.