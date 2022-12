Olimpico, lavori senza sosta per riportare il terreno al top

Buone notizie per José Mourinho. Come promesso, durante la sosta dovuta al Mondiale stanno continuando gli interventi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico. (...) Il manto verde, infatti, è stato sottoposto a una serie di interventi riguardanti la fittezza e la robustezza. Per far ciò, sono stati utilizzati mezzi tecnologici come le filo-lampadine (in grado di riprodurre la luce del sole), prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale oltre a prodotti di nuova generazione. (...) Non solo, sono state cambiate per intero le due zolle nelle aree piccole del portiere, che accusavano spesso diversi problemi. È ovvio, comunque, che giocare nei mesi invernali, così come i doppi impegni settimanali che presto riprenderanno, renderà a volte complicato mantenere il terreno nel modo migliore, ma l’impegno di Sport e Salute resta quello di assicurare le migliori condizioni possibili.

(gasport)