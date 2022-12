Spunta un nuovo nome per il centrocampo giallorosso: secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato, Roma e Fiorentina hanno messo gli occhi sul mediano classe 2002 Tim Breithaupt e hanno già avviato i contatti per il tedesco in scadenza con il Karlsruhe nel 2024.

C'è da registrare anche l'interesse di alcuni club di Bundesliga come Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach, ma la Serie A sarebbe una destinazione gradita a Breithaupt.

(calciomercato.it)

