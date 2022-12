Domani la Roma a Trigoria. Oggi tocca agli infortunati

Finalmente la ripresa degli allenamenti. Domani mattina tutti i giocatori (fatta eccezione per Dybala e i nazionali che hanno concluso da poco il Mondiale) si ritroveranno nuovamente al Fulvio Bernardini per cominciare la vera e propria preparazione pre stagionale. Allenamenti intensi per riprendere il ritmo partita, la migliore condizione e farsi trovare pronti per la ripresa del campionato. Ma c’è chi non può può aspettare e già da oggi sarà al Fulvio Bernardini. Alcuni giocatori, specialmente quelli che ancora non sono nelle migliori condizioni come Tahirovic, Spinazzola e Belotti, già questo pomeriggio saranno nel centro sportivo per continuare la riabilitazione e i primi test atletici. Il giovane centrocampista svedese si era fermato nella gara contro lo Yokohama per una piccola lesione e sta terminando il recupero. Resterà fermo ancora qualche settimana invece Spinazzola per la lesione al retto femorale mentre Belotti potrà scendere in campo nelle amichevoli previste in Portogallo.

(corsport)