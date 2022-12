Il Napoli ci prova: contatto con Zaniolo, tentato da Spalletti. Pronti 30 milioni

Operazione Zaniolo, operazione futuro. Nessuna sorpresa. Quando un club è capace di valorizzare i talenti, è facile diventare uno dei più ambiti sul mercato, quello che sta succedendo al Napoli. (...) Quando il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. (...) La storia del rinnovo è nota. Nicolò lo attendeva da febbraio scorso, ma la proprietà ha deciso di attendere. Ciò non toglie che in estate il club ha valutato il cartellino 50-60 milioni. Quanto basta perché il giocatore chieda un rinnovo all’altezza del valore dato, cioè con una parte fissa intorno ai 4 milioni. (...) Il suo valore di mercato a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni. (...) L’attaccante stima molto Spalletti, come per altro Pioli (anche il Milan lo segue), perché crede gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico-tattica. Morale: la prima scelta resterà sempre la permanenza a Roma, ma se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita. De Laurentiis e Giuntoli restano in attesa.

(gasport)