Pellegrini: "Mourinho ci trasmette voglia di vincere". Fissato il ritiro in Algarve dal 15 al 22 dicembre. Suggestione Modric per il centrocampo

Il ritorno in campo della Roma si avvicina: José Mourinho ha dato appuntamento ai suoi ragazzi il 12 dicembre al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, dove vi rimarranno fino al 14, infatti dal 15 al 22 si alleneranno in Algarve, sede del ritiro estivo giallorosso. In Portogallo verranno disputate 3 amichevoli, di cui una contro il Cadice il 16 dicembre alle ore 20 italiane.

Il sito Fourfourtwo ha rivelato un'anticipazione dell'intervista di Lorenzo Pellegrini, in cui ha parlato di José Mourinho, Tammy Abraham e tanto altro.

Per quanto riguarda il calciomercato, spunta la suggestione Luka Modric per la prossima estate. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid.

