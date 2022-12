Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi interessati a Branthwaite dell'Everton

Direttamente dall'Inghilterra arriva una nuova notizia di calciomercato riguardante la Roma. Come riportato dal quotidiano britannico, i giallorossi hanno messo gli occhi su Jarrad Branthwaite dell'Everton. Il difensore centrale, classe 2002, possiede grandi qualità fisiche (è alto 195 cm), ma non sta trovando spazio al PSV, motivo per cui potrebbe interrompere il suo prestito e tornare alla base. La società inglese è disposta a cederlo a titolo temporaneo già a gennaio e tra i numerosi club interessati c'è anche la Roma.

(dailymail.co.uk)

