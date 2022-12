L'ora di Wandell. "Mr Miliardo" ha già un piano: sfondare in Cina

Michael Wandell, il nuovo Chief Commercial and Brand Officer giallorosso, si è trasferito a Roma per gestire il marchio del club a livello globale ed aumentare i guadagni. Un'abilità che gli è valsa l'appellativo di "Mister Miliardo". Nel corso della sua carriera, infatti, il dirigente è riuscito a generare oltre un miliardo di dollari di entrate totali da sponsorizzazioni. Wandell ha trascorso vent'anni nel settore dello sport professionistico americano tra NBA e MLB, ma il suo percorso è iniziato nel mondo della musica. Il primo incarico infatti è come supervisore di tutti i brani prodotti da MXG Media.

La svolta definitiva però arriva con l'ingresso nell'universo NBA. Oltre ad essere nominato Senior Vice President of Marketing Partnerships dai Charlotte Bobcats, tra gli incarichi svolti c'è anche quello di responsabile marketing dei Phoenix Suns e degli Indiana Pacers. Le sue doti hanno spinto I'NBA ad ingaggiarlo, affidandogli lo sviluppo aziendale internazionale dal 2014 al 2017. Wandell si è concentrato sulla creazione di piattaforme globali in Asia, Africa, Europa, Nord e Sud America. È stato anche supervisore per NBA China. Recentemente ha ricoperto il ruolo Vice Presidente Esecutivo di BSE Global, la società controllante dei Brooklyn Nets. La sua avventura nel baseball invece risale al 2017, nei panni di Senior Vice President of Global Partnerships dei Dodgers di Los Angeles.

(Gasport)