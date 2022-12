PELLEGRINI: "Abraham è fondamentale per noi, può diventare uno dei migliori del mondo. Mourinho ci trasmette la voglia di vincere"

FOURFOURTWO.COM - Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla rivista calcistica in cui ha parlato anche di Tammy Abraham, escluso dai convocati del ct dell'Inghilterra Southgate per il Mondiale in Qatar. "Tammy è stato molto coraggioso alla sua età, non avendo sempre giocato nel Chelsea ma avendo fatto sempre bene quando ha giocato e dopo aver vinto una Champions League, ad andare via, a mettersi alla prova e ad accettare una nuova sfida - un'anticipazione dell'intervista che uscirà integralmente l'8 dicembre -. Ho sempre detto che con la giusta applicazione, il lavoro, l'impegno e la mentalità può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Ha un potenziale incredibile, la scorsa stagione ha avuto numeri impressionanti. Oltre ad essere un grande giocatore, è un piacere stare con lui nello spogliatoio ed è fondamentale per il nostro gruppo".

"È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato questo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è qualcosa che ci infonde ogni giorno - ha aggiunto il centrocampista della Roma su José Mourinho - È incredibile. In un anno e mezzo con lui ho avuto una nuova sensazione. Riesce a trasmetterti dentro emozioni da liberare in campo”.

