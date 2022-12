TIMPANO: "Per la Roma sarebbe un danno enorme perdere Smalling" - VOCALELLI: "Modric? Un rischio"

Si parla di mercato e di futuro nell'etere romano. A tenere banco è la questione Smalling, con il contratto in scadenza la prossima estate: "Per la Roma sarebbe un danno enorme se non dovesse restare Smalling: dovrebbe andare a prendere un giocatore che fa quello che fa l'inglese, cioè il top player", il pensiero di Guglielmo Timpano. Commenta la suggestione Modric, invece, Alessandro Vocalelli: "Con lui rischi di caricarti dei costi che poi ti andrebbero a pesare eccessivamente"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Abbiamo visto tutto il Dybala possibile in questi mesi: quello che fa gol decisivi ma anche quello che si ferma per infortuni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma non rinnova il contratto a Zaniolo, significa che non si sta meritando un ingaggio da 4,5 milioni l'anno (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la Roma sarebbe un danno enorme se non dovesse restare Smalling: dovrebbe andare a prendere un giocatore che fa quello che fa l'inglese, cioè il top player (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Modric, rischi di caricarti dei costi che poi ti andrebbero a pesare eccessivamente (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che la Roma abbia in mente di rinnovare il contratto a Zaniolo, il problema è economico. Il club vorrebbe fare un contratto come quello fatto a Mancini e Cristante, partendo da 3 milioni a salire (ANDREA DI CARLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)