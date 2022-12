Calciomercato Roma, idea Modric a centrocampo

C’è una nuova idea per il centrocampo giallorosso. Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, Luka Modric, il 37enne allenato da Josè Mourinho ai tempi del Real Madrid con contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe prendere in considerazione la proposta della Roma ed approdare in giallorosso dalla prossima estate.

