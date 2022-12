FOTO e VIDEO - Per El Shaarawy lavoro no stop: allenamento anche in vacanza a Dubai

I giallorossi trascorrono gli ultimi giorni di vacanza prima della ripresa degli allenamenti a Trigoria e della partenza per il Portogallo, dove la Roma lavorerà dal 15 al 22 dicembre in Algarve in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo, Stephan El Shaarawy continua ad allenarsi a Dubai, dove si trova insieme al fratello Manuel: l'esterno romanista ha mostrato su Instagram un video mentre si appresta a lavorare in palestra.