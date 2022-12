La Roma ha ripreso ad allenarsi questa mattina a Trigoria, presente Karsdorp. Domani sarà il turno di Wijnaldum. Slitta a fine stagione il rinnovo di Zaniolo

E' arrivato il giorno del ritorno a Trigoria dopo le vacanze dei giallorossi. Questa mattina Mourinho e i suoi uomini si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per la seduta d'allenamento. Presente anche Karsdorp, che in settimana avrà l'incontro con la dirigenza per fare il punto della situazione. Domani è il turno di Wijnaldum che si ritroverà al centro sportivo con i compagni e farà il punto sulle sue condizioni fisiche.

Sul fronte calciomercato il rinnovo di Zaniolo slitterà alla parte finale della stagione. Si cerca una sistemazione anche per Tripi che è richiesto in Belgio dal Kortrijk. Nulla da fare per Branthwaite che resterà in Olanda al PSV Eindhoven almeno fino alla fine della stagione.

