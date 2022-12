Trigoria, giocatori in arrivo per la ripresa: c'è Karsdorp, Spinazzola si ferma con i tifosi (FOTO e VIDEO)

Dopo una decina di giorni di vacanza concessi alla squadra, José Mourinho questa mattina ritrova i giallorossi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti, prevista per le 11, prima della partenza per il ritiro in Portogallo, dove la Roma resterà dal 15 al 22 dicembre e disputerà tre amichevoli. Il primo impegno del 2023, invece, sarà il 4 gennaio all'Olimpico contro il Bologna.

LIVE

9.55 - Arriva anche Rick Karsdorp: il terzino, dopo il caso scoppiato nel post Sassuolo-Roma, non aveva preso parte alla sfida col Torino, era tornato in Olanda, aveva presentato un certificato medico per disagi psicologici e non aveva partecipato alla tournée in Giappone.

9.40 - Alla spicciolata i giocatori raggiungono il centro sportivo giallorosso: Leonardo Spinazzola, prima del suo ingresso, si è fermato per scattare foto e firmare autografi ai tifosi presenti all'esterno del "Fulvio Bernardini".