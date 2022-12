Calciomercato Roma, dall'Olanda: il PSV esclude la partenza di Branthwaite prima della fine della stagione

Dopo aver trovato poco spazio nella Premier League con l'Everton, Jarrad Branthwaite è stato ceduto in prestito al PSV Eindhoven, trovando poco spazio però anche in Olanda. Sembrava infatti volesse di nuovo cambiare aria già a partire da gennaio e il suo profilo, difensore centrale mancino, sembrava essere il linea con le richieste di Mourinho. Secondo quanto riporta il quotidiano olandese, il classe 2002 resterà ad Eindhoven almeno fino alla fine della stagione. Non è da escludere che la Roma possa riprovarci in estate.

