BALZANI: "Mercato? Entrano giocatori solo se ne escono altrettanti" - NISII: "La cosa più importante è recuperare quelli che ci sono"

Nel giorno in cui la Roma è tornata a lavorare a Trigoria, nell'etere romano si analizza l'immediato futuro:

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Sono preoccupato per la condizione di Spinazzola. Cercherei di liberarmi di qualcuno davanti e di rinforzare il centrocampo: la Roma ha bisogno di un grande giocatore o almeno di un giocatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pensare che Wijnaldum possa tornare a giocare ed essere subito efficiente no, bisogna dargli tempo: la Roma non può pensare di ripartire il 4 gennaio con l'olandese punto fermo, quando starà bene lo sarà (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sulla questione Karsdorp faccio un discorso utilitaristico, preso atto del problema tra lui e Mourinho, posto che sarebbe preferibile rinunciare ad un giocatore che ha avuto un comportamento del genere, fossi nella Roma farei partire il giocatore solo se arrivasse un’offerta soddisfacente e in caso contrario lo reintegrerei in qualche modo magari parlando con l’allenatore e cercando di ricucire, questa mi sembra la situazione più fattibile perché regalarlo non mi sembra la soluzione più vantaggiosa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Circolano pochi nomi intorno al mercato della Roma perché ad un certo punto la fantasia collide con la realtà dei fatti, entrano giocatori solo se ne escono altrettanti. Odriozola è stato offerto alla Roma ma per adesso non convince pienamente. La Roma fino ad ora non ha fatto nessuna offerta a Zaniolo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Karsdorp? Si vedrà con la società nei prossimi giorni. Escluderei la sua partenza per il Portogallo. La cosa più sensata è che resti fuori rosa e quando Pinto troverà una squadra a titolo definitivo venga ceduto (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

La situazione che ha creato Mourinho ha deprezzato totalmente Karsdorp. Ora il club è con le spalle al muro, ora o lo perde in prestito o per poche lire. Faccenda gestita da Mourinho in maniera allucinante (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

La scenata che ha fatto Mourinho con Karsdorp fa parte del suo protagonismo, poteva gestirla in un altro modo. Ogni tanti si diverte così, ma una grande società ha degli obblighi (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Se la Roma non dovesse andare in Champions ha fallito l'obiettivo minimo, al di là di quello che si dice la società ha fatto una campagna acquisti proprio per raggiungere questo obiettivo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Zaniolo? Non risultano incontri con la Roma e non mi risulta l'opzione Napoli (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Questa squadra è perfettibile sul mercato, ma la cosa più importante è ritrovare il rendimento di alcuni giocatori. Da Wijnaldum a Dybala, ma anche Zaniolo, Abraham, Pellegrini, Rui Patricio.. (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Spero che Mourinho sia focalizzato al 100% su questa Roma nella seconda parte, può dare ancora tantissimo dal punto di vista mentale e riuscire a tirare fuori dalle sabbie mobili alcuni giocatori (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo 92.7)

La ripartenza del 4 gennaio, dopo il mondiale, sarà un incognita per tutti, a cominciare dal Napoli. Dalla Roma mi aspetto di più sia dal punto di vista dei singoli che del collettivo, un gioco più fluido, un salto di qualità (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)