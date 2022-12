Calciomercato Roma: Napoli su Frattesi, pronti 25 milioni. Piace anche Ndicka

A lungo accostato alla Roma nella scorsa finestra estiva di calciomercato e tornato a circolare in vista di gennaio, Davide Frattesi entra nei piani anche del Napoli. Secondo il quotidiano in edicola oggi, in caso di cessione in prestito di Demme il ds del club azzurro Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a bussare alla porta del Sassuolo con 25 milioni di euro per anticipare l'operazione per il centrocampista classe 1999 prevista per giugno e al tempo stesso per strappare un’opzione per il futuro acquisto di Laurientè.

Inoltre, il Napoli ha messo gli occhi su un altro profilo valutato dalla Roma: si tratta del difensore dell'Eintracht Francoforte Evan Ndicka.

(Tuttosport)