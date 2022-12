Dopo il periodo di ferie concesso da Josè Mourinho a seguito della tournèe in Giappone, nella mattinata di oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, a 3 giorni dalla partenza per il Portogallo. Nazionali a parte, gruppo al completo per Mourinho. Si è allenato con la squadra anche Rick Karsdorp, che nei prossimi giorni capirà il suo futuro con la società.