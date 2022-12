Per Filippo Tripi, la Roma e il suo agente, Claudio Vigorelli stanno cercando una soluzione a titolo definitivo con la possibilità di avere un contro-riscatto in favore dei giallorossi. La pista estera, per la precisione belga: il Kortrijk, squadra in cui ha militato lo scorso anno Bryan Reynolds, ora in prestito al Westerlo, sembra essere in vantaggio per il giovane difensore, ex capitano della Primavera.

LR24