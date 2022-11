Roma, stangata per Mourinho: squalificato per 2 giornate. Juventus in pressing su Karsdorp

La settimana di riposo della Roma continua. I giallorossi infatti torneranno ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria solamente domenica pomeriggio e inizieranno a prepararsi in vista della tournée in Giappone, in programma dal 22 al 29 novembre. Le due amichevoli che i capitolini disputeranno nel paese asiatico saranno visibili su DAZN.

Intanto è arrivata una brutta notizia riguardante il campionato: José Mourinho, in seguito all'espulsione rimediata contro il Torino, è stato squalificato per due turni. Lo Special One, quindi, non ci sarà in occasione di Roma-Bologna e del big match con il Milan.

Intanto la Juventus continua a corteggiare Rick Karsdorp, ormai fuori dai piani tecnici dell'allenatore della Roma in seguito al duro attacco al termine della partita contro il Sassuolo.

