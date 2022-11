Tournée Giappone: le amichevoli della Roma saranno visibili su DAZN

Manca sempre meno alla partenza della Roma in Giappone per la tournée in programma dal 22 al 29 novembre. Durante questo periodo di permanenza i giallorossi svolgeranno due amichevoli: la prima contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium (25 novembre) e la seconda con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium (28 novembre). I tifosi romanisti potranno seguire queste due partite anche da casa, infatti saranno visibili su DAZN.