Biglietti: dalle 15 in vendita il pack per le sfide con Fiorentina, Empoli e Verona

Il campionato si ferma ma non la possibilità di assicurarsi un posto alla ripresa. Da oggi alle 15, infatti, sarà possibile acquistare il pack valido per le partite casalinghe contro Fiorentina, Empoli e Hellas Verona, in programma – rispettivamente – il 15 gennaio, il 4 febbraio e il 19 febbraio.

Prosegue la nota giallorossa: "Si tratta di un’offerta vantaggiosa per i tifosi giallorossi, a partire da 59 euro, rispetto ai costi di un singolo biglietto. Oltre che con i metodi tradizionali di pagamento, si potrà acquistare anche tramite Klarna, il servizio che permette di pagare i biglietti in 3 rate senza interessi e commissioni (è possibile approfittarne per ogni partita della Roma). Andiamo a saperne di più".

(asroma.com)

