Juve, avanti tutta con Karsdorp

Non è ancora tempo di affondi, alla Continassa, ma sul tavolo ci sono già diverse idee. Una porta Rick Karsdorp della Roma, fresco di rottura totale con José Mourinho. Dopo le dure accuse del tecnico nel post Sassuolo e la mancata convocazione di domenica per il match con il Torino, è difficile che il caso possa rientrare. Più facile pensare a un divorzio. La Juventus ha drizzato le antenne e, tramite i soliti intermediari, ha cercato di approfondire la situazione del 27enne olandese. Se la Roma, che al momento preferirebbe monetizzare l’addio di Karsdorp, dovesse aprire a un prestito, l’idea attuale potrebbe evolvere in qualcosa di più concreto. [...]

(gasport)