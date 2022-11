Di Francesco: "Esonero a Roma? Ero un po' arrivato, anche per colpa mia. Karsdorp? Lo esclusi per scelta tecnica"

"Mio esonero all'epoca della Roma? Io lo sapevo che era stato chiamato un altro allenatore, ero un po' 'arrivato' a causa di situazioni non solo legate alla società, anche per colpa mia. Questo mi ha portato anche un po' a spingere in quella situazione: tornassi indietro, non lo rifarei mai". Parola di Eusebio Di Francesco, ex tecnico della Roma, nella conferenza di presentazione del procuratore calcistico Pietro Chiodi. "Ci sono dei momenti nella tua carriera in cui le cose non ti riescono", spiega l'allenatore abruzzese.

"A me capitò di escludere Karsdorp non perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un segnale e fargli capire che doveva impegnarsi di più. Lui è un ragazzo come tanti altri, non posso entrare nel merito, ma secondo me è un ragazzo perbene". Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi così ha commentato la vicenda del giocatore olandese.

Passando al rendimento altalenante della Roma, "sta meglio dell'anno scorso - ha aggiunto - Manca un po' di qualità nella manovra e nel gioco, ha dimostrato anche col Torino che non può fare a meno di Dybala. A oggi i giallorossi hanno i punti che meritano". Il tecnico abruzzese ha parlato anche di Zaniolo, lanciato proprio da lui: "Nicolò ha grandi potenzialità, deve essere un po' più lucido nelle scelte finali. Utilizza le sue grandi doti fisiche, a volte dovrebbe andare più di fioretto".