FELICI: "Pinto non ha le qualità per un club come la Roma" - CIARDI: "A centrocampo giocano ragazzini e a gennaio si prende Solbakken..."

I Mondiali si avvicinano e i discorsi sulla Roma si generalizzano tra la valutazione di quanto accaduto in questa prima fetta di stagione che nelle ipotesi future. Per Nando Orsi: "La Roma dovrà tornare sul mercato a gennaio e capire che cosa fare a centrocampo". Sul tema, si esprime così Augusto Ciardi: "La Roma che manda in campo ragazzini come centrocampisti, a gennaio prende un esterno offensivo mancino dove ne ha già altri come Zaniolo, Volpato e Dybala...".

Chiusura di Antonio Felici: "In un club come la Roma dovresti avere due qualità abbastanza sviluppate: la prima è una conoscenza profonda di ogni calciatore e la seconda è la capacità di fare e portare a termine trattative alquanto complicate, secondo me Pinto non ha nessuna di queste due caratteristiche".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Quel che rimprovero a Mourinho è: "Perchè hai fatto entrare Dybala solo a 20 minuti dalla fine?". Se fosse entrato ad inizio secondo tempo avrebbe sicuramente cambiato la partita. Ha fatto il furbetto, poteva giocare di più (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono curioso di capire la Roma come si muoverà a gennaio: non credo ci siano buone notizie su Wijnaldum (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho si aspettava che Tirana fosse viagra, invece è stato bromuro. La Roma che manda in campo ragazzini come centrocampisti, a gennaio prende un esterno offensivo mancino dove ne ha già altri come Zaniolo, Volpato e Dybala... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Come successo a Kvaratskhelia, arrivando da dinamiche esterne, senza conoscere molto, non escludo che Solbakken possa diventare un giocatore utile alla Roma (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma dovrà tornare sul mercato a gennaio e capire che cosa fare a centrocampo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me Pinto non è assolutamente un buon gestore e le trattative in uscita di Dzeko, Pedro e Mkhitaryan lo hanno dimostrato, giocatori forti regalati così a squadre concorrenti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

In una società che può permettersi di spendere milioni e milioni andrebbe bene anche Pinto come direttore sportivo, ma se tu lavori in un club come la Roma dovresti avere due qualità abbastanza sviluppate: la prima è una conoscenza profonda di ogni calciatore e la seconda è la capacità di fare e portare a termine trattative alquanto complicate, secondo me il portoghese non ha nessuna di queste due caratteristiche (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)