Italia, Mancini: "Zaniolo è un potenziale campione. Non ha mai avuto problemi comportamentali in Nazionale"

SPORT MEDIASET - Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Nicolò Zaniolo, facendo chiarezza sul suo rapporto con il calciatore della Roma: "Vorrei chiarire una cosa, perché spesso si fa confusione. Zaniolo, in Nazionale, non ha mai avuto problemi comportamentali. È un potenziale campione, ha doti incredibili. Spesso leggo che sarei deluso dai suoi comportamenti, ma in realtà, quelle volte che ha lasciato Coverciano, è stato soltanto per problemi fisici. Mai avuto problemi con i suoi comportamenti, ci fidiamo di lui".