La tournée in Giappone termina con un pareggio: 3-3 contro gli Yokohama F. Marinos. Karsdorp torna in Olanda

La tournée in Giappone si è conclusa con un altro pareggio. Dopo lo 0-0 con il Nagoya Grampus, la Roma ha collezionato un 3-3 nell'amichevole odierna contro gli Yokohama F. Marinos: i giallorossi hanno avuto la forza di ribaltare il match e raggiungere gli avversari grazie alle reti di Zaniolo, Ibanez e Shomurodov.

A metà dicembre gli uomini di Mourinho partiranno in ritiro in Algarve e potrebbero sfidare il Cadice in amichevole. Le due società infatti sono vicine alla chiusura dell'accordo e la partita si giocherebbe il 16 dicembre.

Ennesima novità nel caso Karsdorp: il terzino destro è tornato in Olanda dopo aver svolto la visita di controllo richiesta del club e, in caso di mancate offerte, potrebbe rimanere a Roma.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - KARSDORP, VISITA MEDICA E POI IN OLANDA. SENZA OFFERTE SI CERCA LA PACE CON MOURINHO

IL TEMPO - MOU ASPETTA IL VERO DYBALA

TOURNÉE GIAPPONE, ROMA-YOKOHAMA F. MARINOS 3-3: PARI IN AMICHEVOLE, ZANIOLO GUIDA LA REAZIONE NELLA RIPRESA (FOTO E VIDEO)

ROMA-YOKOHAMA F. MARINOS, SHOMURODOV: “POSSO SEGNARE DI PIÙ, PER NOI È PIÙ SEMPLICE QUANDO CI SONO PIÙ SPAZI”

ROMA-YOKOHAMA F. MARINOS, BOVE: “BELLISSIMA ESPERIENZA IN GIAPPONE. FUTURO? NON LO SO, STO BENISSIMO QUI”

CALCIOMERCATO ROMA: PINTO VUOLE LO SCONTO PER IL RISCATTO DI WIJNALDUM

DALLA SPAGNA: CADICE E ROMA VICINE ALL’ACCORDO PER UN’AMICHEVOLE IL 16 DICEMBRE IN PORTOGALLO

QATAR 2022, PORTOGALLO-URUGUAY: PANCHINA PER RUI PATRICIO E VINA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

