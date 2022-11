PRUZZO: "Abraham deve trovare il modo di tornare protagonista" - CIARDI: "Finora allenatore e squadra da 5"

La sosta per il Mondiale e la tournée in Giappone - conclusa con l'amichevole di oggi contro lo Yokohama F.Marinos terminata 3-3 - offre tempo e spazio per le valutazioni lungo le frequenze radiofoniche. Roberto Pruzzo si concentra sul rendimento di Tammy Abraham: "Deve trovare il modo di tornare protagonista come lo scorso anno". "Per me da 5 allenatore e squadra finora", il giudizio di Augusto Ciardi.

Infine, Max Palombella parla del mercato: "Se a gennaio la Roma riuscisse a vendere Karsdorp e Shomurodov potrebbe prendere sia difensore centrale che esterno destro".

Recuperare Dybala per il 2023 è un passo avanti. Abraham deve trovare il modo di tornare protagonista come lo scorso anno. Sarà complicato ricucire il rapporto tra Mourinho e Karsdorp (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Andare in Giappone con il fuso orario è stato pesante per i giocatori, ma è stata una buona opportunità per valutare i giocatori non visti in campionato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quello in Giappone è un ritiro a scopo economico e per valutare i giovani. Non credo che Karsdorp e Mourinho si riappacifichino, più probabile il divorzio (FERDINANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham dovrebbe fare giocate semplici, anche in queste partite, deve ritrovare fiducia. Se a gennaio la Roma riuscisse a vendere Karsdorp e Shomurodov potrebbe prendere sia difensore centrale che esterno destro. Sono favorevole a questi recuperi lunghi, a patto che ci sia uniformità fra una partita e l'altra (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Per me da 5 allenatore e squadra finora. Non è una squadra di scarsi, ma bisogna fare alcune valutazioni sui giocatori: sono sempre gli stessi, il rendimento degli ultimi anni è scadente (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A me sembra che Mourinho stia un po' “mollando”, dà l’impressione che stia aspettando di vedere il mercato di gennaio e se non arriveranno le risposte che vuole penso che piano piano si inizierà a cercare un'altra squadra. Mourinho non voleva Solbakken, vorrebbe un difensore centrale e un regista che sta aspettando da due anni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)