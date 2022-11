Roma-Yokohama F. Marinos, SHOMURODOV: "Posso segnare di più, per noi è più semplice quando ci sono più spazi"

Dopo il 3-3 tra Roma e Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium, con i gol giallorossi siglati da Zaniolo, Ibanez e Shomurodov, l'attaccante uzbeko ha parlato direttamente dal campo ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ELDOR SHOMURODOV A DAZN

"Posso segnare di più, non solo io. Abbiamo tante occasioni per segnare, dobbiamo lavorare di più. Per noi è più facile quando ci sono più spazi. Loro sono una buona squadra, hanno giocato benissimo e per i tifosi è stata una buona partita. Voglio ringraziare i sostenitori, siamo contenti che ci siano tanti tifosi qui".