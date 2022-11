Qatar 2022, Portogallo-Uruguay: panchina per Rui Patricio e Viña

Per la prima volta in questo Mondiale si affrontano due calciatori della Roma. In Portogallo-Uruguay, infatti, i lusitani di Rui Patricio se la vedranno con i sudamericani di Matias Viña. Entrambi i calciatori giallorossi, però, partiranno dalla panchina. Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha preferito Diogo Costa all'ex portiere del Wolverhampton, mentre il terzino sinistro ha perso il ballottaggio con Mathias Olivera del Napoli.