Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, il Cadice sarebbe vicino alla chiusura di un accordo con la Roma per disputare un'amichevole durante la sosta per il Mondiale. La partita si giocherebbe durante il ritiro dei giallorossi nell'Algarve, nel sud del Portogallo, e il giorno prescelto sarebbe il 16 dicembre. Si tratterebbe del terzo test per la squadra di José Mourinho, dopo quelli in Giappone contro Nagoya Grampus e Yokohama Marinos.

(andaluciainformacion.es)

