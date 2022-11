Karsdorp, visita medica e poi in Olanda. Senza offerte si cerca la pace con Mourinho

Rick Karsdorp era stato invitato a sottoporsi a una visita medica da specialisti di fiducia della società entro ieri e il terzino olandese ha ottemperato l’obbligo, ripartendo poi per l’Olanda. [...] Il terzino olandese, che da quando era tornato ad Amsterdam, secondo sua moglie, faceva fatica ad uscire di casa dopo la rottura con la Roma, ha risposto anche a domande su una sua possibile depressione. In ogni caso, la posizione della dirigenza si è già andata a definire. Karsdorp non sarà ceduto in prestito, qualora arrivassero offerte (che finora non sono giunte). Come è noto, il terzino piace alla Juventus, al Marsiglia, al Lione, al Feyenoord e ha dei sondaggi anche dalla Turchia, ma senza affondi. In caso non arrivino, l’impegno dei vertici sarà quello che si arrivi a una riconciliazione, poi a Giugno si vedrà. [...]

(gasport)